Казахстанские стартапы за четыре года получили более $145 миллионов от венчурных инвесторов

Большинство сделок произошли на ранних стадиях.

На форуме Digital Almaty управляющий партнер MOST Ventures Алим Хамитов презентовал первое исследование рынка венчурного капитала в Казахстане. Оно было подготовлено по инициативе MOST Holding в партнерстве с White Hill Capital и Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Команда аналитиков собрала все общедоступные данные о рынке венчурного капитала в Казахстане за период с 2018 по 2022 год. Согласно отчету, общий объем публичных сделок на венчурном рынке страны за этот период составил 87 млн долларов при 175 сделках, при этом 84% из них относятся к предпосевным и посевным стадиям стартапов. Однако в документе отмечается, что сумма в 87 млн долларов отражает лишь ~60% от общей рыночной активности, так как значительное количество сделок не сообщается или не раскрывается участниками. Поэтому общий объем сделок за четыре года аналитики оценили в 145 млн долларов.

Большинство сделок произошли на ранних стадиях, что указывает на веру и поддержку инвесторами стартапов без устойчивой финансовой модели на начале. Средний размер венчурных сделок в Казахстане в 2021 году составил 360 тысяч долларов, а в 2022 году значительно увеличился, дойдя до 800 тысяч долларов. Это говорит о том, что рынок готов к сделкам на несколько миллионов долларов уже в текущем году.

Управляющий партнер MOST Ventures Павел Коктышев выразил надежду, что исследование предоставит местным и иностранным инвесторам и участникам рынка необходимую информацию для понимания отрасли, а также поможет улучшить экосистему рынка для его дальнейшего развития.

«В этом исследовании мы попытались осветить не только динамику и текущее положение отрасли венчурных инвестиций в Казахстане, но и проанализировать тренды, перспективы развития и ключевые проблемы рынка. Мы надеемся, что отчет восполнит недостаток информации венчурного рынка в Казахстане и будет способствовать появлению на рынке большего числа историй успеха», — отметил Павел Коктышев.

Самыми распространенными сферами стартапов для инвестиций являются маркетплейсы/электронная коммерция и финтех, что объясняется растущим проникновением интернета и относительно молодым населением в стране.

Также отмечается, что бизнес-ангелы и венчурные фонды являются ключевым источником капитала. 45% от суммы венчурных сделок были профинансированы бизнес-ангелами. При этом около 200 инвесторов предпочитают не афишировать свою деятельность и проводимые сделки.

В исследовании не обошли стороной и проблемные моменты, которые затрудняют развитие венчурного рынка. В Казахстане наблюдаются тенденции, которые свидетельствуют, что казахстанский рынок венчура все еще является недостаточно зрелым из-за низких чеков по сравнению с другими странами, маленького потребительского рынка, отсутствия институциональных игроков, неготовности корпораций к внедрению инноваций. Эти причины приводят к утечке мозгов ИТ-специалистов, которые ищут более крупные рынки и возможности финансирования за рубежом.

Исследователи добавляют, что несмотря на все эти подводные камни рост числа венчурных фондов и инвестиционных клубов в Казахстане, как внутренних, так и международных, указывает на растущий интерес и потенциал для инвестирования в экосистему стартапов.

«Рынок венчурного капитала как в Казахстане, так и во всем мире является достаточно закрытым с точки зрения доступа к информации. В то же время, на более развитых рынках существуют отдельные структуры, обычно функционирующие в форме ассоциаций, которые проводят мониторинг, консолидируют информацию о рынке и определяют методологию. Подобная работа в Казахстане ранее не проводилась, поэтому в условиях ограниченного доступа к информации мы рады презентовать такую большую полезную информацию для всех участников рынка», — добавил управляющий партнер White Hill Capital Аслан Султанов.

Авторы исследования предлагают пути для развития венчурного капитала. Согласно отчету, стране необходим комплексный подход и одновременная работа над всеми компонентами экосистемы, включая законодательную базу, увеличение налоговых льгот, уменьшение ограничений на инвестиционные стратегии банков, пенсионных фондов и страховых компаний, увеличение количества схем со-инвестирования и гарантирования, создание надежной среды для «выхода», а также наращивание профессиональных компетенций участников рынка. При реализации вышеназванных мер Казахстан сможет не только обеспечить стабильный приток инвестиций, но и создаст предпосылки для устойчивого развития экономики в ближайшие годы.

«В отчете есть информация о том, какие шаги со стороны государства были сделаны для стимулирования венчурного рынка. Среди них — запуск Международного Финансового Центра „Астана“, который повысил инвестиционную привлекательность страны с помощью своей юрисдикции. Это законодательство, которое позволяет выбирать и регистрировать из множества форм фондов. В том числе есть возможность создания трастов и частных фондов. Надеемся, что это исследование будет распространено среди зарубежных инвесторов, для которых несомненно важна правильная законодательная база», — резюмировал Арслан Кудияр, заместитель генерального директора Tech Hub МФЦА.