Казахстанская база стандартов создает условия для трансфера современных технологий

Бизнесу предоставлена помощь при получении порядка 40 тыс. стандартов.

В ходе брифинга на площадке СЦК генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Габит Мухамбетов рассказал о мерах, направленных на поддержку предпринимателей. По его словам, одним из шагов является открытие бесплатного доступа к национальным стандартам.

«Благодаря этому решению нашему бизнесу предоставлена помощь при получении порядка 40 тыс. стандартов, на которых предпринимателями было сэкономлено более 110 млн тенге», — отметил спикер.

Кроме того, по просьбе крупного бизнеса законом «О техническом регулировании» с 1 июля было разрешено прямое применение международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств.

«Это позволило сократить затраты предпринимателя, повысить конкурентоспособность продукции и сэкономило отечественным товаропроизводителям более 8 млрд тг. Это говорит о том, что казахстанская база стандартов удовлетворяет полные потребности нашего общества и создает условия для трансфера современных технологий», — сказал Г. Мухамбетов.

По его словам, все стандарты принимаются через консенсус.

Например, в 2022 году по запросу общества и ряда государственных органов утверждено 223 нацстандарта, в том числе на электросамокаты, одноразовые вейпы, систему безопасности «Сергек», оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов и т. д.