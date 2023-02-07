Казахстанская база стандартов создает условия для трансфера современных технологий
Бизнесу предоставлена помощь при получении порядка 40 тыс. стандартов.
В ходе брифинга на площадке СЦК генеральный директор РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Габит Мухамбетов рассказал о мерах, направленных на поддержку предпринимателей. По его словам, одним из шагов является открытие бесплатного доступа к национальным стандартам.
«Благодаря этому решению нашему бизнесу предоставлена помощь при получении порядка 40 тыс. стандартов, на которых предпринимателями было сэкономлено более 110 млн тенге», — отметил спикер.
Кроме того, по просьбе крупного бизнеса законом «О техническом регулировании» с 1 июля было разрешено прямое применение международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств.
«Это позволило сократить затраты предпринимателя, повысить конкурентоспособность продукции и сэкономило отечественным товаропроизводителям более 8 млрд тг. Это говорит о том, что казахстанская база стандартов удовлетворяет полные потребности нашего общества и создает условия для трансфера современных технологий», — сказал Г. Мухамбетов.
По его словам, все стандарты принимаются через консенсус.
Например, в 2022 году по запросу общества и ряда государственных органов утверждено 223 нацстандарта, в том числе на электросамокаты, одноразовые вейпы, систему безопасности «Сергек», оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов и т. д.