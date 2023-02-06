Объем рынка безналичных транзакций почти сравнялся с ВВП в 2022 году

Доля безналичных операций по стране увеличилась с 77,7% до 82,5%.

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за 2022 год. Объем безналичных карточных транзакций в стране составил 102,8 трлн тенге (+42%) или 99% к ВВП. Напомним, годом ранее этот показатель составил 89% к ВВП. На этом фоне доля безналичных операций по стране увеличилась с 77,7% до 82,5% (г/г).

Лидерами по приросту доли безналичных транзакций в разрезе регионов стали Мангистауская (+8,4 п. п.), Восточно-Казахстанская (+8,3 п.п) и Алматинская (+8,1 п.п) области. Поскольку в регионах безналичные расчеты росли быстрее, чем в городах республиканского значения (традиционных лидерах проникновения «безнала»), «цифровой разрыв» между экстремумами за год сократился с 29 п. п. до 25 п. п., но остается существенным. Соответственно, основной потенциал роста в ближайшие годы сохранится за регионами.

Среди способов безналичных операций наибольшей популярностью пользуются транзакции в интернете (82,4% от объема всех безналичных операций). В денежном выражении по итогам 2022 года объем транзакций через интернет составил 84,7 трлн тг. (в 2021 г. — 60,1 трлн тг.).

Между тем одновременно с ускорением проникновения безналичных расчетов растут и объемы изъятия наличных из банкоматов. В 2022 году казахстанцы обналичили 21,8 трлн тенге в сравнении с показателем в 20,7 трлн в 2021 году (+5,2%). На этом фоне темп роста денежной массы ускорился в два раза (+12,1% за 2022 г. в сравнении с ростом на 6,0% годом ранее). Рост оборота наличности может свидетельствовать о высокой доли теневого сектора в экономике, считают аналитики, а также о сложностях в изменении устоявшихся потребительских паттернов у отдельных граждан.

В условиях широкого применения рассрочек казахстанцы все меньше используют кредитные карты: за 2022 год их количество сократилось до 11,8 млн единиц (-2,1 млн). Количество дебитных карт, наоборот, возросло до 51,3 млн (+7,6 млн) на фоне проактивности провайдеров финуслуг (широкий набор бонусов), растущего населения (+616 тыс.), а также «карточного туризма» нерезидентов. Таким образом, общее количество карт (деб. + кред.) выросло до 63 млн, из которых чуть больше трети (34,1%) приходится на карты локальных платежных систем (годом ранее этот показатель составлял 33,2%).

Краткие итоги периода

Платежный сегмент в 2022 году продолжил развиваться быстрее большинства других сегментов рынка финансовых услуг. Ключевыми факторами в ускоренном проникновении безналичных инструментов выступают повышенная конкуренция в казахстанском финтехе, повсеместная цифровизация, а также легкость и удобство использования платежных сервисов. При этом в предстоящие годы платежный сегмент с высокой вероятностью сохранит первенство в инновациях и темпах роста в финсекторе. Этому могут способствовать внедрение системы мгновенных платежей для быстрых переводов (СМП), межбанковской системы платежных карточек (МСПК), внедрение цифрового тенге (CBDC), а также более благоприятная регуляторная среда. По информации НБРК, внедрение третьей формы денег (цифрового тенге) будет реализовано в три фазы, в срок до конца 2025 года.

В региональном разрезе по-прежнему наблюдается высокий «цифровой разрыв» в безналичной оплате. Соответственно, основной потенциал роста сохраняется в регионах с меньшей долей безналичных транзакций. Ожидается, что цифровой тенге даст возможность оплат без подключения к интернету, что повысит его потенциальное использование в отдаленных населенных пунктах страны.

Наблюдаемый с конца 2019 года стремительный рост проникновения безналичных оплат позитивно влияет на экономику через ускорение денежного оборота, снижение удельных затрат на финансовые операции, подготовку условий для введения всеобщего декларирования доходов (в 2025 году), и соответственно, сокращение доли теневой экономики до 14% к ВВП (цель правительства РК). В долгосрочной перспективе обеспечение прозрачности финансовых операций на уровне большинства развитых стран, в свою очередь, будет способствовать более эффективному администрированию и лучшему сбору налогов, позволит улучшить фискальную дисциплину, а также повысить инвестиционную привлекательность экономики Казахстана.