Яндекс Go адаптирует приложение для заказов поездок маломобильными пользователями

При заказе такси пользователь сможет указывать в приложении, что ему может потребоваться в поездке.

Приложение Яндекс Go в Казахстане будет доработано для большего удобства заказа такси пользователями с ограниченными возможностями [здоровья]. Сервис также разработает специальные материалы, которые помогут водителям лучше понять потребности маломобильных пользователей (или лучше понять особенности поездок с маломобильными пользователями). Решение об этих изменениях были приняты после завершения пилотного проект Яндекса по субсидированию поездок для инвалидов I и II группы в Алматы и Астане и консультаций с благотворительными фондами Казахстана.

При заказе такси пользователь с ограничениями здоровья сможет указывать в приложении, что ему может потребоваться в поездке. Например, нужна ли помощь при посадке в салон или свободное место в багажнике для инвалидного кресла. Водитель заранее в своем приложении получит оповещение о специальных опциях в заказе. Это снизит риск недопонимания при заказе поездок и уменьшит число конфликтных ситуаций.

К разработке материалов для водителей сервис привлечет специалистов благотворительных организаций, которые имеют необходимый опыт и экспертизу в решении проблем маломобильных граждан. Обучающие материалы будут размещены в открытом доступе на казахском и русском языках. Использовать их без ограничений смогут все участники рынка.