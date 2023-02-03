Инвесторы готовы продвигать цифровизацию Казахстана

Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем в 2023 году 35 заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК.

Перспективы развития современных технологий с точки зрения инвесторов обсуждались на панельной сессии «Investors’ Choice: как цифровизация может повысить инвестиционную привлекательность Казахстана» в рамках V Международного цифрового форума Digital Almaty. Модератор сессии, управляющий партнер KPMG Caucasus и Central Asia Сакен Жумашев, открывая дискуссию, напомнил, что за годы независимости в экономику Казахстана было инвестировано 370 млрд долларов. Но при этом большая часть этой суммы инвестировалась в добывающие секторы. Однако сейчас вектор развития меняется.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов подчеркнул, что в современном мире невозможно представить любую отрасль без цифровизации. А технологические процессы уже, в свою очередь, вносят коррективы в том числе и в планы правительств всех стран.

Тренд на цифровизацию правительством Казахстана взят уже давно. И сейчас МЦРИАП, как уполномоченный орган, проводит работу над совершенствованием законодательства в данной сфере. «Мы работаем над тем, чтобы сделать нормальную законодательную базу, чтобы инвесторы, придя в Казахстан, могли чувствовать себя комфортно. Это очень важно, потому что цифровизация должна быть подкреплена и законодательно», — объяснил Турысов.

При этом он подчеркнул, что создавая инвестиционную привлекательность секторов, правительство принимает во внимание не только традиционные, можно сказать, общепринятые требования, в числе которых стабильность налоговой политики, верховенство законодательства, но и делается особый акцент на развитие человеческого капитала.

Директор Ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Жанна Байдашева подтвердила, что инвесторы, принимая решение о вложении в какую-либо страну, всегда смотрят на несколько факторов: верховенство закона, налоговое законодательство, гибкость налоговой системы, человеческий потенциал и технологический фактор. «Сейчас, и это отмечают инвесторы, которые видят Казахстан как островок для ведения бизнеса, цифровизация в Казахстане стоит на достаточно хорошем уровне. Мы держим первенство в регионе. И дальше, конечно же, планируем развивать совместно с бизнесом, в том числе, и цифровую повестку», — заявила она.

Байдашева отметила, что в рамках рабочей группы Совета иностранных инвесторов цифровизация выделена отдельным направлением, и участники группы будут рады внесению новых предложений. «Рабочая группа открыта абсолютно для всех: и инвесторов, и бизнеса, и госсектора. Мы всегда открыты к сотрудничеству, новым инициативам и идеям», — заверила она.

Главный исполнительный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин, со своей стороны обратил внимание, что критически важным для инвесторов является отраслевое регулирование, позволяющее «понимать и быть уверенными, что все лучшие мировые практики будут реализованы в его отрасли». Он отметил, что в рамках СИИ всегда происходит диалог между бизнесом и властью, причем значительную часть вопросов поднимают сами инвесторы. «Например, в этом году мы планируем поднять вопрос по либерализации финансовых услуг для небанковских организаций», — заметил Настрадин.