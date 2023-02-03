Более 20 тыс. услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг с начала 2023 года

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки.

С начала 2023 года через портал социальных услуг порядка 18,4 тыс. лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, 200 — услуги жестового языка, 2 тыс. — услуги индивидуального помощника.

Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронно-цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На сегодняшний день на портале зарегистрировано 841 медико-социальное учреждение (отделение), оказывающее специальные социальные услуги, 308 поставщиков ТСР, более 26 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 669 жестового языка и 95 санаторно-курортного лечения.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.