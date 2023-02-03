Объявлены имена победителей Digital Almaty Awards 2023

Награждение состоялось в рамках пленарного заседания глав правительств стран-участниц ЕАЭС.

В рамках Международного технологического форума «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности» состоялось вручение традиционной ежегодной премии за выдающиеся достижения в сфере цифровизации.

Победителем в номинации EdTech стал проект Daryn Online. Награду победителю вручил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Лучшим в номинации MedTech признан проект Cerebra. Награду проекту вручил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Победителем в номинации FinTech стала компания Solva. Наградил победителей председатель Кабинета министров — руководитель fдминистрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Номинация лучший CDO (Chief Digital Officer) года досталась вице-министру труда и социальной защиты населения Казахстана Ерболу Оспанову. Награду вручил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Победителем в номинации Venture Capitalist стал Алим Хамитов, Most Ventures. Свою награду он получил из рук председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Лучшим в номинации e-Commerce стал ресурс Flip.kz. Наградил победителя премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Лучшей в номинации Woman in Tech стала Асем Нургалиева. Наградил победительницу премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Премия Digital Almaty Awards стала традиционной ежегодной наградой в рамках Международного цифрового форума Digital Almaty. Впервые премия была вручена на форуме «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики» 2020 году, где было представлено 10 цифровых проектов, 8 из которых являются продуктами лучших IT-компаний Казахстана в категории «IT-чемпионы» и 2 проекта — стартапами под брендом Astana Hub.