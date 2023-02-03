В Казахстане запуcтили новый детский сайт-игру «Тәтті алма»

Он поможет в изучении казахского языка с нуля.

Команда Soyle.kz Фонда развития государственного языка запустила первую уникальную онлайн-платформу «Тәтті алма», которая представляет собой интерактивный сайт с заданиями, тренажерами и игровыми симуляторами. Платформа ориентирована на детей от 4 до 10 лет, родителей, учителей начальных классов, воспитателей детских садов, педагогов из детских центров, передает Kazpravda.kz.

Уникальность платформы в том, что дети могут освоиться на сайте при помощи взрослых, а затем продолжить работу самостоятельно. Родителям останется только радоваться полученным при выполнении заданий результатам.

Сайт объединяет в себе две основные функции. Первая из них ориентирована на учителей начальной школы и предполагает их обеспечение обучающим контентом на казахском языке. Вторая представляет собой образовательно-игровую программу для детей. Также сайт содержит актуальный дидактический материал для учреждений дошкольного и младшего школьного образования на казахском и русском языках обучения.

Авторы проекта отмечают, что на бесплатном онлайн-портале по изучению казахского языка Soyle.kz на данный момент обучается около 300 тыс. пользователей со всего мира. Также успешно функционируют разработанные командой Soyle такие проекты по казахскому языку, как YouTube-канал Soyletube, Soyletiktok, бесплатная специализированная платформа по грамотному ведению делопроизводства на государственном языке Resmihat.kz, серия веб-графических романов Qazcomics, первая в Казахстане онлайн-энциклопедия Abaialemi, путеводитель по Казахстану Qazaqstan 3D, первая отечественная мобильная интеллектуальная игра «Кто умнее?».