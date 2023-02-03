В РК взяли курс на цифровую трансформацию госуправления.

На международном форуме Digital Almaty 2023, который проходит в эти дни в южной столице, обсудили, как используются цифровые технологии в сфере государственного управления. Стоит отметить, что в РК одним из драйверов цифровой трансформации стало именно госуправление — страна занимает 28-е место в мировом рейтинге ООН по развитию электронного правительства. При этом, как подчеркнул Багдат Мусин, глава МЦРИП в своем выступлении в рамках одной из панельных сессий, особенность создаваемых в Казахстане сервисов — именно их человекоцентричность.

«Рейтинги — не самоцель, а результат. Цель — построить человекоцентричное государство, направленное на каждого гражданина, который не встречает на жизненном пути проволочек с бюрократией, коррупцией и так далее. Сейчас мы проводим активную работу по цифровой трансформации не только отраслей экономики или общих процессов, но и бизнес-процессов всех этапов жизненного цикла гражданина. В этом помогает проект Smart Data Ukimet. К нему подключено уже около 80 баз данных. Так, данные о 6,3 млн казахстанских семей стекаются в единую базу, и по различным параметрам (таким как кредитная нагрузка, доходы, количество членов семьи и т. д.) государство оценивает жизненные ситуации семей и принимает решения о том, какая именно помощь нужна каждой из них», — рассказал министр.

Он подчеркнул, что цифровая карта семьи — это лишь один из проектов. Основная цель — создать Invisible Government, «невидимое» правительство. Для этого все потребности граждан при различных жизненных ситуациях будут переведены в проактивный формат. То есть, гражданам уже не нужно будет лично взаимодействовать с представителями госорганов, все услуги можно будет получить мобильном приложении eGov, или в тех мобильных приложениях, которыми пользуется население.

«Invisible Government — это не будущее, это настоящее, которое наступило незаметно для казахстанцев. Сейчас это воспринимается как должное! Мы к этому и стремились! Обновления eGov Mobile сделают его одним из обязательных суперApp’ов для казахстанцев. Каждый захочет иметь это приложение у себя на смартфоне. При этом МЦРИАП развивает IT-индустрию не только на базе электронного правительства, но и дает доступ всем компаниям, желающим интегрироваться, чтобы предоставлять государственные услуги. Мы, скорее, активатор для всей индустрии», — отметил министр.

Одними из первых на возможность предоставлять своим пользователям цифровые госуслуги откликнулись банки. В их мобильных приложениях все активнее появляются те или иные госуслуги — цифровые документы, возможность переоформить авто, оформить пенсии и пособия или оплатить налоги.

«Главное, что они стараются делать — это упрощать процессы. Банки традиционно профессионалы во фронтальном взаимодействии с клиентами, имеют опыт в создании удобных мобильных приложений. Многие госсервисы доступны сегодня в приложениях казахстанских банков, и мы здесь в авангарде развития цифровой отрасли, опережая развитые страны», — высказался Багдат Мусин.

Это мнение поддержал Винченцо Акуаро, руководитель управления цифрового правительства в отделе государственных учреждений и цифрового правительства департамента по экономическим и социальным вопросам ОНН. Он подчеркнул, что Казахстан стал крупным мировым игроком в сфере цифровой трансформации.

«Если мы сделаем классный сервис, простой и понятный, чтобы каждый не боялся заполнить налоговую форму, я думаю, что собираемость налогов вырастет в разы», — отметил Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, также принявший участие в обсуждении на панельной сессии «Цифровая трансформация государственного управления».

Багдат Мусин напомнил, что сегодня многие госсервисы уже доступны гражданам в электронном или проактивном формате, а eGov Mobile становится все более востребованным: в нем реализовано 20 цифровых документов, ежемесячно приложением пользуется 2,5 млн человек, а ежедневно — порядка 200 тысяч.

Министр привел в пример QR-подписание документов как реализованную цифровую возможность. Гражданам уже нет необходимости носить с собой флэшку с ЭЦП, вспоминать пароли и пытаться что-то устанавливать на компьютер в случаях, когда требуется зайти в судебный кабинет, подписать документы на ипотеку в «Отбасы банк» и т. д. Достаточно лишь в eGov Mobile отсканировать QR-код, и документ будет подписан.

«Граждане смогут пользоваться своими ЭЦП, которые теперь всегда под рукой в мобильном приложении eGovMobile. Также, в отличие от NCALayer, в eGov Mobile можно просмотреть документ перед его подписанием. Это уже реализовано в Судебном кабинете, на сайте „Отбасы банк“. Важно отметить, что этот интерфейс разработан не только для государственных систем, а в целом для любого сайта и приложения по принципу Open Api. QR-подписание с помощью eGov Mobile стало открытием для бизнеса, который готов применять этот способ на своих ресурсах. Сервис QR подписания опубликован на витрине сервисов Smart Bridge. Чтобы начать его использовать, бизнесу достаточно подать заявку на подключение. Сам процесс подписания достаточно прост, необходимо авторизоваться в eGov Mobile и путем сканирования QR-кода в мобильном приложении подписать документ. Кроме того, этот же механизм подписания функционирует посредством PUSH-уведомлений и обычных гиперссылок, которые можно разместить в браузере, в любом приложении и даже отправить в виде SMS», — рассказал министр.

Глава МЦРИАП анонсировал также, что уже в этом году появится возможность оформления онлайн декретных выплат всего за 1 час вместо 15 дней.

«Через наш сервис уже можно получать множество государственных услуг. Мы работаем над созданием других удобных сервисов, которыми активно будут пользоваться граждане. Так, например, людей уже интересует не просто получение свидетельства о рождении или декретных пособий, а какие-то вполне конкретные вещи по уходу за ребенком. И мы сейчас уходим от того, чтобы просто цифровизировать услуги или бумажки. Наша цель — чтобы цифровые процессы реально проникали во все жизненные ситуации», — подытожил Багдат Мусин.