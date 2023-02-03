«Снимите розовые очки» - глава энергоассоциации о проблемах криптоиндустрии в РК

Дефицит электроэнергии является одной из проблем в развитии майнинга в стране.

Практически 70% майнеров ушли из страны, а проблема с энергией осталась, профицита не появилось, считают представители блокчейн-отрасли, которые выступили на форуме Digital Almaty, передает Sputnik.

Почему сложилась такая ситуация, рассказал председатель ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация» Талгат Темирханов: «Майнеры для нас — это такие же потребители, как заводы, как физлица, юрлица. В первую очередь государство будет обеспечивать крупные компании, где занято большое количество людей в городах, моногородах. Я говорю про ферросплавные заводы, там, где работают 1,5-2 тыс. человек. Но тем не менее, когда в 2019–2020 годах мы объявили — „приходите к нам в Казахстан, у нас дешевая электроэнергия“, мы стали вторыми в мире по привлекательности открытия бизнеса по майнингу после США».

По его словам, в страну хлынули и белые, и «серые» майнеры. Экосистема перегрузилась, и сегодня в Казахстане колоссальный дефицит электричества. До прихода майнеров был профицит в 2-2,5 тыс. МВТ, который страна исчерпала в течение двух лет.

«Большинство дефицита спровоцировали майнеры. Были хаотичные подключения, сложно сказать, порядочные или непорядочные майнеры. Были факты, что и на станциях присутствовали фермы. В ближайшие 5-7 лет будет стабильный дефицит энергии. Давайте снимем розовые очки и будем реально смотреть на мир. Электроэнергии не будет, дополнительная не появится», — отметил глава ассоциации.

Между тем, он отметил, что эта ситуация не говорит о том, что майнинг не должен развиваться.

Председатель Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий Сапар Ахметов тоже считает, что казахстанские компании, работающие в отрасли, столкнулись с большими проблемами. Это дефицит энергии, рост цен на электроэнергию, новые тарифы по налогам в бюджет, также имеются вопросы по обмену и продвижению криптовалют.

«Но в этом году мы видим позитивные тенденции. Государство с пониманием относится к развитию отрасли. Это, в первую очередь, понятные правила игры, которые создаются в Казахстане. В этом году наша ассоциация будет продолжать работать с правительством и международным финансовым центром „Астана“», — заявил Ахметов.

Он уверен, что Казахстану необходимо внедрять оборот криптовалют, учитывая вопросы безопасности и создавая условия противодействия отмыванию денег. Ассоциация со своей стороны начинает рассматривать запуск образовательных программ, потому что на рынке появилось много криптотрейдеров и мошенников.

Заместитель директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Минцифры Гизат Байтурсынов напомнил, что парламентом принят закон о цифровых активах, который предполагает урегулирование ключевых вопросов этого сектора, делая его прозрачным.

«Во многих странах криптовалюты используются как средство платежа. У нас пока Национальный банк не готов, но, думаю, в будущем мы к этому придем», — уверен он.