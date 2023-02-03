Казпочта и Mastercard подписали меморандум о сотрудничестве

Компании будут совместно развивать безналичную экономику в РК.

2 февраля в рамках Digital Almaty 2023 состоялось подписание меморандума о стратегическом партнерстве между АО «Казпочта» и платежной системой Mastercard. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере безналичной экономики и стимулирования финтех-экосистем в Казахстане.

Документом предусматривается совместная работа по разработке и выводу на рынок платежных решений для социальных проектов, развитию электронной коммерции, цифровизации малого и среднего бизнеса, а также по обеспечению быстрого, бесперебойного и безопасного цифрового опыта в Казахстане.

Меморандум подписали Асел Жанасова, председатель правления АО «Казпочта» и Рафал Трэпка, генеральный директор Mastercard в Центральной Азии.

«Наше взаимодействие с Mastercard началось несколько лет назад и обретает все более масштабный характер. Мы рады новому этапу отношений и высоко оцениваем потенциал нашего сотрудничества. Текущий вектор развития Казпочты ориентирован на инновационность и внедрение самых передовых продуктов и стандартов сервиса. Сотрудничество с таким глобальным игроком, каким является Mastercard, позволяет обеспечить доступность к финансовым услугам широким слоям населения, внедрять самые передовые технологии и инструменты», — отметила в ходе подписания Асел Жанасова.

Важной частью партнерства станут совместные мероприятия в сфере развития инновационных технологий, обмен опытом, поддержка развития экосистемы финансовых технологий АО «Казпочта», а также другие проекты.

«Мы уверены, что формирование цифровой экономики невозможно без развития финансовых технологий и безналичных платежей, важную роль в которых играет Казпочта. Как и во всем мире, в Казахстане мы внедряем передовые инновации, которые еще больше стимулируют развитие цифровой экономики. Совместная работа с Казпочтой обеспечит доступ к инновационным финансовым услугам еще большему числу казахстанцев, а наша экспертиза и международный опыт позволят дать дополнительный импульс развитию социальных аспектов, цифровизации МСБ и электронной коммерции», — прокомментировал Рафал Трэпка.