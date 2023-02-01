Более 12 тыс. человек скачало мобильное приложение «Enbek»

Приложение позволяет получить услуги в сфере занятости, предоставляемые на Электронной бирже труда.

Мобильное приложение «Enbek» полностью синхронизировано с сайтом Enbek.kz и уже может помочь не только с поиском вакансий и трудоустройством, но и предоставляет возможность зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить социальную выплату по потере работы.

Так, лицами, ищущими работу, зарегистрировалось 6,2 тыс. человек, со статусом безработного — 5,7 тыс., из которых более 200 граждан уже направили заявления и получили социальную выплату по потере работы.

Также в приложении есть возможность трудоустроиться на временные рабочие места, субсидируемые государством: социальные рабочие места, общественные работы, а также на рабочие места по проектам «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст».

В приложении «Enbek» пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей. А функция Push-уведомлений поможет не пропустить информацию о просмотрах резюме и откликов, приглашениях на собеседование и решениях работодателя по результатам собеседования.