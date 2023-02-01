Автоматизация госконтроля позволит исключить необоснованные проверки бизнеса
Регулирование предпринимательской деятельности «с чистого листа» рассмотрели на заседании правительства под председательством Алихана Смаилова.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что на сегодняшний день рассмотрены все 44 сферы регулирования, проанализировано 2 823 нормативно-правовых акта. В результате выявлено 10 108 требований к бизнесу, которые не соответствуют условиям новой регуляторной политики государства. В этой связи уже с прошлого года ведется активная работа по их отмене в рамках подзаконных актов. Аналогичный процесс идет и в части законодательных изменений.
Вместе с тем по итогам анализа сфер регулирования на платформе Smart Data Ukimet запущен Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, который позволит проводить пересмотр регуляторных актов на постоянной основе. При этом в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду, будет применяться метод «регуляторной гильотины» — освобождение предпринимателей от административной ответственности за их нарушение.
Министр также доложил, что в 2022 году были автоматизированы 35 сфер госконтроля, 16 информсистем госорганов интегрировано в Smart Data Ukimet. Автоматизацию остальных 35 сфер контроля планируется завершить в 2023 году.
Премьер-Министр подчеркнул, что для снижения административной нагрузки на бизнес проведена масштабная аналитическая работа по всем регуляторным актам.
«По итогам сформирован Реестр обязательных требований. Он будет периодически пересматриваться, и ключевая роль в этом отводится Национальной палате „Атамекен“. Это означает, что выявление и исключение излишних, дублирующих и неэффективных требований будет проводиться на постоянной основе», — сказал Алихан Смаилов.
Глава правительства добавил, что принимаются также комплексные меры по автоматизации системы управления рисками в государственном контроле. Данная работа уже завершена по 35 сферам, что позволит исключить проведение необоснованных проверок бизнеса.
«В целом реализация реформы „с чистого листа“ позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства. Бизнес должен почувствовать, что государство заинтересовано в его стабильной и прибыльной деятельности», — подчеркнул Алихан Смаилов.
По его словам, ожидаемым эффектом станет обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек и снижение доли государства в экономике до 14%.
В этой связи премьер-министр отметил необходимость обеспечить своевременное принятие законодательных изменений по исключению излишних требований к бизнесу, ускорить внесение соответствующих правок в подзаконные акты и до конца первого полугодия завершить работу по автоматизации системы госконтроля.
Кроме того, Алихан Смаилов обозначил важность дальнейшей автоматизации процедур отбора получателей мер господдержки для повышения их прозрачности, а также оказания всесторонней поддержки новым бизнес-проектам со стороны акиматов и министерств в части равного доступа к ключевым факторам производства, инфраструктуре и электроэнергии.
В заключение глава правительства призвал госорганы оперативно реагировать на обращения предпринимателей: «Наибольшее количество жалоб выявлено в сферах земельных отношений, госзакупок, налогового администрирования, архитектуры и градостроительства. Необходимо перейти на новый проактивный формат работы и принимать упреждающие меры по решению системных проблем бизнеса».