Багдат Мусин провел совещание по качеству связи

Министр обратил внимание на низкое качество предоставления услуг населению.

Глава МЦРИАП Багдат Мусин провел рабочее совещание с операторами связи по проблемным вопросам качества связи. По его словам, нарекания со стороны жителей увеличиваются, и вместе с тем растет социальное напряжение.

«Сегодня интернет — это социальный товар, можно сказать, это одна из первичных потребностей человека. Мы обязаны предоставить людям качественный интернет, — сказал Багдат Мусин. Он отметил, что проблема стоит остро не только в аулах, но даже на центральных улицах левобережья столицы. — Общественность не будет жаловаться на пустом месте. Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в „черной дыре“. ЖК Манхэттен, Sat City и район КазГЮУ уже не укладывается в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно искоренить этот вопрос».

Министр предложил перегруппировать усилия и начать плотно вести коммуникацию с начальниками технических служб, строительными компаниями, земельщиками, постоянно мониторить ситуацию. По его словам, необходимо выявлять проблемные участки и вместе с акиматом на месте решать проблему. Министр призвал операторов не уходить с этого участка, пока не решится та или иная проблема.

«Мы как регуляторы можем бесконечно выписывать штрафы, но я считаю, что наряду с этим нужно направить работу и в созидательное русло. Надо садиться за стол переговоров и по каждой теме и направлению решать проблемы», — заключил Мусин.