Сколько времени тратят пользователи на соцсети и какие из них выбирают?

Численность пользователей соцсетей в мире составила уже 4,74 млрд.

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. СМИ, госструктуры, популярные и знаменитые люди уже перешли или так или иначе переходят в различные соцсети, там же находят славу и известность новые лица. Соцсети стали местом выражения позиции, проявления реакции общества и обмена мнениями, а также возможностью решить онлайн самые разные проблемы, от локальных до глобальных. В третьем квартале 2022 года, по данным Datareportal.com, численность пользователей соцсетей в мире составила уже 4,74 млрд — плюс 0,7% за квартал и плюс 4,2% за год, передает Ranking.kz https://ranking.kz/.

Фактически это значит, что 59,3% всех людей земли являются пользователями соцсетей, а если считать людей от 13 лет и старше, то и вовсе 75,9%, то есть — три из четырех. Еще одна впечатляющая цифра: соцсетями пользуется 93,4% человек, имеющих доступ к интернету. По сути, это значит, что если у пользователя вообще есть интернет, то, скорее всего, и аккаунт в соцсети у него тоже есть.

Большая часть пользователей соцсетей — мужчины (54%), женщины составляют 46% пользователей соответственно.

В третьем квартале 2022 года каждый человек в возрасте от 16 до 64 лет проводил в соцсетях в среднем 2 часа 28 минут в день (на 1 минуту больше, чем годом ранее). Больше всего времени в соцсетях проводят жители Нигерии — 4 часа 20 минут в день. Далее идут Бразилия и ЮАР (3 часа 44 минуты), Филиппины (3 часа 42 минуты), Колумбия (3 часа 35 минут). Меньше всего времени в соцсетях проводят жители Японии (49 минут в день), а также Южной Кореи (1 час 11 минут) и Австрии (1 час 30 минут).

Большинство людей пользуются соцсетями для общения с родными и друзьями (47%). 35,4% просто стремятся заполнить свободное время, 34,6% читают новости и истории, 30% ищут определенный контент, 28,7% пытаются понять, что происходит в мире. Еще 27% пользователей ищут в соцсетях вдохновение и новые идеи для воплощения или приобретения, 26,2% — ищут и покупают различные товары.

Самой популярной соцсетью в мире является Facebook — 2,9 млрд пользователей. Следом идут Youtube и WhatsApp — 2,5 млрд и 2 млрд пользователей соответственно. В пятерку лидеров вошли Instagram (1,4 млрд) и WeChat (1,3 млрд). В списке самых востребованных также оказались TikTok, Facebook Messenger, Telegram, китайские Douyin, Kuaishou, Sina Weibo и многие другие.

При этом самой любимой сетью для активных пользователей стал WhatsApp, его выбрали 16,1%. На втором месте среди фаворитов оказался Facebook (14,6%), а еще один продукт Meta, Instagram, занял третье место, уступив «старшему брату» лишь 0,1 п. п. (14,5%).

Если рассмотреть количество времени, которое пользователи проводят в соцсетях, то здесь ожидаемо лидирует Youtube — в среднем 23,4 часа в месяц. В TikTok пользователи поводят 22,9 часа в месяц, в Facebook — 19,7 часа, в WhatsApp — 17,3 часа, в Instagram — 11,7 часа, в Line — 11 часов, в Twitter — 5,5 часа, в Telegram — 4 часа, в Facebook Messenger и Snapchat — 3,1 часа.