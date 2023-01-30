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1,1 трлн тг — объем телеком-рынка РК в 2022 году

Kaspi.kz – №1 по приросту депозитов за 2022 год

По данным Нацбанка РК, на 1 декабря 2022 года общий объем депозитов населения в Kaspi.kz превысил 3 трлн 395 млрд тенге.

30 января 2023 13:08, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество

Всего за год казахстанцы увеличили свои сбережения в Kaspi.kz на 895,2 млрд тенге. Это самый большой показатель годового прироста среди всех банков Казахстана.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомментировал: «Спасибо нашим любимым клиентам, что вы с нами! Мы с большой ответственностью относимся к доверию наших любимых клиентов и сделаем всё, чтобы превзойти ваши ожидания и дальше радовать нашими технологичными и инновационными сервисами».

Kaspi депозит

Самый популярный в Казахстане Kaspi Депозит можно открыть в мобильном приложении Kaspi.kz за пару секунд. Минимальная сумма вклада составляет всего 1 тысячу тенге или $10. Эффективная ставка вознаграждения — 15% годовых в тенге и 1% в долларах США.

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