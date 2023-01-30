Расширенная коллегия по итогам 2022 года состоялась в Минцифры

В ходе заседания обсуждались итоги и приоритеты работы в курируемых направлениях.

26 января состоялось расширенное заседания коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В нем приняли участие премьер-министр Алихан Смаилов, министр цифрового развития Багдат Мусин, работники министерства, руководители и сотрудники управлений и подведомственных организаций.

Багдат Мусин подвел итоги работы за 2022, а также рассказал о приоритетах курируемых направлений и планах на 2023 год. Так, по словам министра, сегодня активно внедряются проактивные услуги, общее количество которых достигло уже 40. Проактивный подход — один из этапов реализации концепции «Invisible Government», когда гражданин может взаимодействовать с государством на всех этапах жизни без участия третьих лиц.

«Наша стратегическая задача — разобрать каждую жизненную ситуацию, понять, через что вынужден проходить гражданин, устранить барьеры и перевести все в удобный и понятный процесс. Для этого будут собираться фокус группы, привлекаться конкретные госорганы, CDO и так далее. После пересмотра бизнес-процессов планируется их максимальный перевод в проактивные услуги», — сообщил Багдат Мусин.

Также в своем выступлении министр отметил, что продолжается работа по упрощению сервисных услуг ЦОНов. Сейчас в Казахстане насчитывается 324 центров, в прошлом году модернизировано 14, в этом году планируется обновить еще 50. В ближайшем будущем в стране появятся СуперЦОНы — единые пространства для комфортного и качественного обслуживания граждан, где будут расположены все организации, и казахстанцы смогут взаимодействовать с государством и получать услуги в одной точке.

В прошлом году были запущены важные социальные электронные сервисы, такие как, «eDensaulyq», в котором аккумулирована расширенная информация граждан по статусу донорства, рецептам, учету беременных, госпитализации.

«Приложение позволит пациенту управлять доступом к своим персональным медданным, подписывать согласия с помощью своей ЭЦП, решать некоторые вопросы с врачом онлайн без похода в поликлинику. У врачей будет доступ к данным пациента, которые имеются в системах здравоохранения, они смогут работать в „одном окне“ медицинской информационной системы и им не придется заполнять массу документов», — рассказал Багдат Мусин.

Кроме того, министр отметил, что одной из важных стратегических задач цифрового ведомства является развитие отрасли связи. Сегодня в Казахстане 4,9 тыс. сел подключены к широкополосному мобильному интернету. Работа направлена на увеличение покрытия связью 4-го поколения взамен 3G.

Еще одно направление работы МЦРИАП РК — разработка нового национального проекта «Доступный интернет», цель которого — обеспечение населения и бизнеса высокоскоростным доступом к сети интернет (100 Мбит/с).

Одно из главных мероприятий нацпроекта — прокладка оптики до 3 тыс. населенных пунктов. Совместно со Всемирным банком министерство предоставит специальные гранты на подключение доступа «последней мили». В 20 городах будет начато внедрение и строительство сетей мобильной связи 5-го поколения.

В ходе заседания со своими докладами выступили также руководители подведомственных организаций, в том числе — председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахстан Гарыш Сапары» Айдын Аимбетов, председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин, генеральный директор «Международный технопарк IT-стартапов „Astana Hub“» Магжан Мадиев.