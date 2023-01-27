inDrive стал партнером SHIELD

Отмечается, что это реализовано для повышения доверия и справедливости на платформе.

inDrive, онлайн-сервис для заказа поездок, объявил о начале партнерства с компанией SHIELD. Технология Device Intelligence, которую предоставляет SHIELD, позволяет бороться с мошеннической активностью – блокировать фальшивые аккаунты, предотвращать создание аккаунтов-клонов, блокировать работу «автокликеров».

Являясь вторым по популярности мобильным приложением в мире, inDrive охватывает 47 стран и 700+ городов. На сегодняшний день приложение загружено свыше 150 млн раз. Платформа ориентирована на людей и призвана бороться с несправедливостью, предоставляя возможность водителям и пассажирам устанавливать разумные цены на основе маршрута или других критериев.

SHIELD предоставляет лучший в отрасли сервис по борьбе с мошенниками. Клоны приложений используются мошенниками для создания фальшивых аккаунтов с украденными данными или для взлома верифицированных аккаунтов, что позволяет неоднократно копировать приложение и с одного и того же устройства получать доступ к нескольким аккаунтам, расширяя возможности преступных действий. Мошенники могут использовать клонированные учетные записи для проведения призрачных поездок и незаконно зарабатывать на вознаграждениях. Благодаря фальшивым аккаунтам, которые используют GPS-обманки для фальсификации повышенного спроса в одном районе, мошенники наживаются на скачках цен.

Аналитика рисков компании SHIELD проводится без необходимости проведения персональной идентификационной информации (PII), гарантируя, что деятельность inDrive соответствует требованиям закона о защите данных и конфиденциальности информации.

«inDrive призван стремится поддерживать прозрачность и справедливость в сфере мобильности и транспорта. Наше партнерство с SHIELD позволяет нам оставаться верными миссии помогать людям, а также обеспечивать высочайшие стандарты доверия и справедливости для всех, сохраняя при этом быстрые темпы роста», - прокомментировал Арсен Томский, генеральный директор и основатель inDrive.

«Революционная модель договорных цен inDrive – это глоток свежего воздуха в индустрии поездок на автомобиле. Доверие – это двустороннее взаимодействие, и SHIELD гордится тем, что помогает inDrive обеспечивать справедливые цены и равные условия для настоящих водителей и пассажиров», - добавил Джастин Ли (Justin Lie), основатель и генеральный директор SHIELD.