В Алматы пройдет юбилейный цифровой форум Digital Almaty 2023

Деловая программа мероприятия состоит из 20 панельных сессий.

2-3 февраля 2023 года в Алматы состоится V Международный цифровой форум «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности». Главными темами дискуссий станут современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, деловая программа форума состоит из 20 панельных сессий, на которых выступит более 150 спикеров — представителей международного и казахстанского IT-сообщества. Ожидается, что участие в Digital Almaty примет более 15 тысяч человек из 30 стран мира. На панельных сессиях участники форума обсудят форсированный переход отраслей промышленности от автоматизации к цифровизации, перспективы цифрового майнинга, сферы применения роботизации, развитие IT-отрасли в Евразийском регионе.

В пленарном заседании Digital Almaty примут участие главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Центральной темой обсуждения станет развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и новые технологии в телекоммуникациях. Спикеры расскажут о перспективах развития GovTech и FinTech, а также поделятся видением дальнейшего развития IT-бизнеса в регионе.

На форуме будут организованы выставки страновых технопарков, международных вендоров и венчурных фондов. Выставочные зоны Индустрия 4.0. и Innovation Center продемонстрируют инновации и лучшие IT-разработки в промышленности. Кроме того, будет работать Аллея стартапов, где представят 100 новых проектов, а также выставка проектов в сфере FinTech, Smart City, EDtech, GameDev, IoT, 5G, SaaS, Blockcain, Big Data, MedTech, Logistic& Travel и т. д. Также будет организован технологический марафон, воркшоп с участием ведущих представителей IT-сферы, ярмарки вузов и вакансий. Традиционно на площадке форума состоится технологический марафон Astana Hub Battle — битва за лучший IT-стартап. Призовой фонд битвы составляет $18 000.

Посетить мероприятие можно, зарегистровавшись на сайте Almatydigital.kz.

Digital Almaty — это традиционная диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере цифровых технологий. Форум проводится уже в пятый раз, начиная с 2018 года. Организаторами мероприятия являются Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерство иностранных дел РК, Акимат города Алматы, Tech Garden и Astana Hub.