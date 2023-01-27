Компанию Huawei назвали лидером в рейтинге Gartner в 2022 году

Выпустив комплекс продуктов для проводной и беспроводной корпоративной инфраструктуры LAN, Huawei зарекомендовала себя как первоклассный поставщик решений в этом сегменте на глобальном рынке.

Компания Huawei включена в число лидеров в отчете «Магический квадрант» аналитического агентства Gartner за 2022 год в категории Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure, став единственным поставщиком за пределами Северной Америки, который удостоился этого титула в знаменитом рейтинге. Gartner — американская исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий.

Huawei считает это важным достижением и очередным доказательством признания мировым сообществом полной линейки разработанных компанией сетевых продуктов, среди которых решение CloudCampus 3.0, коммутаторы серии CloudEngine, точки доступа AirEngine Wi-Fi Access Points (AP) и автоматизированная интеллектуальная платформа управления сетью iMaster NCE.

Выпустив комплекс продуктов для проводной и беспроводной корпоративной инфраструктуры LAN, Huawei зарекомендовала себя как первоклассный поставщик решений в этом сегменте на глобальном рынке. В комплекс включены универсальное решение CloudCampus, подходящее для создания инфраструктуры сетей LAN, WLAN и WAN, широкая линейка коммутаторов CloudEngine, отмеченные наградами устройства точек доступа AirEngine Wi-Fi AP и проверенная на практике платформа iMaster NCE для автоматического интеллектуального управления сетью. Достоинства этих продуктов и решений высоко оценены миллионами клиентов из различных отраслей, эксплуатирующих их в своих сетях по всему миру.

Продолжая активно развиваться на мировом рынке, Huawei неустанно совершенствует свои решения для корпоративных сетей, стараясь покорить новые высоты — упростить сетевую архитектуру, спроектировать лучшую в своем классе аппаратную платформу, разработать быстро адаптируемое программное обеспечение и гибкие бизнес-модели.

В частности, компании удалось облегчить архитектуру кампусной сети, которая теперь состоит не из трех уровней, а всего из двух — новое решение включает центральный коммутатор и выносные блоки (Remote Units; RU). Также Huawei анонсировала свое передовое оборудование — инновационные адаптивные антенны Wi-Fi 6 третьего поколения, новые линейки коммутаторов CloudEngine и точек доступа AirEngine AP. Успех Huawei в области разработки новаторского программного обеспечения отмечен перспективной платформой iMaster NCE для автоматического интеллектуального управления сетью, ставшей фундаментом первой в отрасли кампусной автоматически управляемой сети третьего уровня. Huawei заметно выделяется среди остальных поставщиков в деятельности, посвященной созданию инновационных бизнес-моделей — компания выпустила облачную платформу управления, которую можно предоставлять в аренду. Эта модель пользуется сейчас высоким спросом. Платформу можно гибко развертывать, в том числе на локальном объекте, в публичном облаке Huawei и облаке поставщика управляемых служб (Managed Services Provider; MSP).

В настоящее время решения Huawei для кампусной сети широко применяются клиентами в более чем 170 странах и регионах на платформах госуслуг, в области образования и здравоохранения, промышленности, финансовой сфере и энергетической отрасли. С помощью этих решений организации создают прочную основу для цифровой трансформации.

Подробная информация о решении Huawei CloudCampus приведена на странице.