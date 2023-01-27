В Казахстане создают белый список интернет-ресурсов

Их не будут блокировать во время ЧС.

Минцифры работает над списком интернет-ресурсов, которые не будут блокироваться во время ЧС. Необходимость такого решения прокомментировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Liter.kz.

«Январские события нам показали, что государство не должно приостанавливать работу всех сетей связи в период ЧС. Ряд жизненно важных объектов, государственных и частных организаций, таких как банки и электронное правительство, должны быть доступны бесперебойно в любое время. Поэтому мы формируем так называемый „Белый лист“ — нормативно-правовой акт, список интернет-ресурсов, к которым будет доступ в любое время, даже во время чрезвычайных ситуаций. Такой документ мы отрабатываем с Государственной технической службой», — сказал Мусин на коллегии Минцифры.

Кроме того, в рамках концепции «Киберщит Казахстана» специалисты ведомства сформировали нормативную базу, требования для информационных систем электронного правительства и других критически важных объектов.