Цифровых майнеров будут лицензировать в Казахстане

Сенат Парламента на пленарном заседании одобрил принятый мажилисом закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» с сопутствующими поправками.

Как отмечается в заключении к документу, его цель — создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Задачами закона о цифровых активах являются введение лицензирования деятельности цифровых майнеров, осуществление деятельности цифровых майнинговых пулов, представление сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения, регламентация деятельности бирж цифровых активов, государственный контроль в сфере цифровых активов, регулирование вопросов выпуска и оборота обеспеченных и необеспеченных цифровых активов.

Ожидается, что закон будет способствовать формированию легального рынка цифровых активов, привлечению иностранных инвестиций в данную отрасль, что в дальнейшем повлечет развитие экономики Казахстана в целом, повышение ее конкурентоспособности, увеличение поступлений в государственный бюджет.