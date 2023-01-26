Интернет «не успевает» за темпами строительства в Астане

Как будут улучшать качество интернета в Астане, рассказал аким города Женис Касымбек.

Актуальные вопросы по обеспечению астанчан качественным интернетом градоначальник обсудил с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным, главой «Казахтелекома» Куанышбеком Есекеевым, представителями мобильных операторов и другими, передает Kazpravda.kz.

«Со стороны жителей поступают нарекания по качеству и скорости интернета. В городе есть так называемые „белые пятна“. В основном это в новых строящихся районах и жилых массивах. Также есть момент, что интернет попросту „не успевает“ за темпами строительства. Здесь будем рассматривать вопросы, чтобы стройкомпании учитывали и строительство сооружений связи, а операторы связи и другие ответственные органы участвовали в планировании застройки», — сообщил Касымбек.

Для проведения и улучшения качества интернета в городе используется несколько механизмов. Это строительство оптических линий связи, антенно-мачтовых сооружений (АМС), установка базовых станций по технологии FWA (Fixed Wireless Access). В эту работу привлекаются и инвесторы.

«Также проработали вопросы по проведению оптических линий связи по опорам освещения и электропередачи, которые позволят значительно улучшить качество интернета в жилых массивах. В ЖМ Коктал-1, Агрогородок, Интернациональный, Юго-Восток, Промышленный, Тельмана, Мичурино, Казгородок, Кирпичный ведутся работы по строительству оптических линий связи, еще в 3 ЖМ привлекаем инвесторов», — перечислил аким столицы.

Но и этого недостаточно. Город растет, ежегодно население столицы увеличивается почти на 50-60 тысяч человек. Здесь надо не только поддерживать имеющуюся инфраструктуру, но и развивать наперед. Поэтому стоит задача снизить количество так называемых «белых пятен», и уже на этапе строительства закладывать строительство сооружений связи, обозначил Касымбек.