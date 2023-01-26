Определено, сколько времени школьники должны проводить за компьютером

Приказ Минздрава вводится в действие с 4 февраля 2023 года.

Приказом Минздрава от 18 января 2023 года внесены дополнения в «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», передает Zakon.kz.

В частности, внесено дополнение, согласно которому непрерывная длительность занятий в предшкольных классах и школах с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетом и ноутбуком в течение учебного часа должна составлять:

— в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах — не более 15 минут;

— во 2-3 классах — не более 20 минут;

— в 4-5 классах — не более 25 минут;

— в 6-8 классах — не более 25 минут;

— в 9-11 (12) классах — не более 30 минут.

При этом указывается, что максимально допустимое количество занятий в предшкольных классах — не более четырех продолжительностью 25 — 30 минут. Перерывы между занятиями должны составлять не менее 10 минут.

Кроме того, исключено требование о том, что аудитории, учебные кабинеты, лаборатории должны размещаться на надземных этажах. Помещения в подвальном и цокольном этажах объекта размещаются в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

В прежней редакции была норма, согласно которой эксплуатация помещений для пребывания обучающихся и воспитанников не допускалась в подвальных и цокольных этажах зданий.