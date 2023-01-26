Казахстан потерял 410 миллионов долларов из-за отключений интернета

Страна разделила «лидерство» с Ираном и Россией.

В 2022 году Казахстан потерял 410,3 млн долларов и вошел в тройку лидеров в мире по ущербу от отключения интернета. Второе место занимает Иран, которому отключения обошлись в 773 млн долл. Больше всех пострадала Россия - эта страна намного опередила все остальные, потеряв из-за отключений интернета рекордные 21,59 млрд долл., передает Ranking.kz.

В общей сложности от перебоев в работе интернета в прошлом году пострадали 23 страны. Таковы данные исследования, проведенного аналитиками Top10VPN и опубликованного в январе текущего года.

В отчет также вошли все страны Центральной Азии, кроме Кыргызстана — единственной страны региона, где масштабных отключений интернета не наблюдалось.

В Казахстане доступ в интернет был прекращен в основном из-за протестов в январе 2022 года. 4 января власти почти на целый день отключили мобильный интернет, а затем в течение пяти дней периодически полностью отключали доступ, порой на период до 24 часов за раз, говорится в исследовании. Общая продолжительность отключений в 2022 году, включая блокировки во время недельных событий «кровавого января» и другие менее продолжительные инциденты, составила 144 часа. От отключений пострадало около 16 млн пользователей интернета по всему РК.

Узбекистан также понес серьезные экономические потери: перебои в работе всемирной сети обошлись ему в 219,7 млн долл. Более того, отключения в стране продолжались в общей сложности 5630 часов. Такие цифры связаны с тем, что летом автономная область Каракалпакстан была лишена интернета на несколько недель на фоне кровавых беспорядков. Также в 2022 году Узбекистан продолжал блокировать популярные социальные сети, включая Twitter, который власти обвиняли в нарушении местных законов. Однако блокировка соцсети была снята летом 2022 года.

Что касается Туркменистана, занявшего десятое место в рейтинге, здесь по требованию властей жители страны были лишены интернета в общей сложности на 40 часов. Это нанесло стране экономический ущерб в размере 29 млн долл. Информация об отключениях в Туркменистане скудна.

Таджикистан пострадал меньше всех в регионе, его потери составили 2,1 млн долл. из-за отключений интернета на 936 часов за весь год. Правительство Таджикистана приостановило предоставление интернета в Горно-Бадахшанской автономной области в мае. Это совпало с началом «антитеррористической операции», когда жители перекрыли дорогу для военной колонны. Доступ к интернету был восстановлен месяц спустя без официального объявления о предыдущем отключении.