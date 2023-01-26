При регистрации в ИС ЭСФ планируется биометрическая идентификация

Пилотный проект запустят с 20 марта.

Планируется проводить проверку на предмет соответствия данных ЭЦП руководителя-налогоплательщика с данными о руководителе юридического лица, ИП либо физическом лице с регистрационными данными ИС ЭСФ и данными, размещенными на платформе «цифрового профиля» Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (did.gov.kz), сообщает Учет.kz.

Это очередной пилотный проект, разработанный Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, который планируется запустить с 20 марта 2023 года в целях содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории Республики Казахстан в отношении налогоплательщиков, подлежащих регистрации в ИС ЭСФ.

Биометрическая идентификация — биометрические данные, характеризующие физиологические особенности человека и на основе которых возможно установить его личность (цифровая фотография). Средства биометрической идентификации в ИС ЭСФ используются при регистрации налогоплательщика в качестве участника ИС ЭСФ при подписании соглашения, которое заверяется ЭЦП руководителя-налогоплательщика.

При соответствии данных оператором ИС ЭСФ осуществляется присвоение налогоплательщику статуса участника ИС ЭСФ. Применение особенностей регистрации категории налогоплательщиков и наделение правами осуществляется в соответствии с правилами выписки ЭСФ.