На каком портале можно искать работу в странах ЕАЭС

Для доступа к базе вакансий необходимо авторизоваться на сайте национальной службы занятости.

Как найти работу в странах Евразийского экономического союза с помощью электронной системы поиска вакансий, напомнило посольство России в Кыргызстане. Система «Работа без границ» доступна с 2021 года. Сервис открывает работодателям и соискателям доступ к национальным базам вакансий государств ЕАЭС. Он содержит более 500 тысяч вакансий и свыше 2 миллионов резюме, передает Sputnik.

Воспользоваться сервисом можно после регистрации на сайте национальной службы занятости:

— Россия;

— Кыргызстан;

— Армения;

— Беларусь;

— Казахстан.