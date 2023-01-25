На каком портале можно искать работу в странах ЕАЭС
Для доступа к базе вакансий необходимо авторизоваться на сайте национальной службы занятости.
Как найти работу в странах Евразийского экономического союза с помощью электронной системы поиска вакансий, напомнило посольство России в Кыргызстане. Система «Работа без границ» доступна с 2021 года. Сервис открывает работодателям и соискателям доступ к национальным базам вакансий государств ЕАЭС. Он содержит более 500 тысяч вакансий и свыше 2 миллионов резюме, передает Sputnik.
Воспользоваться сервисом можно после регистрации на сайте национальной службы занятости:
— Россия;
— Кыргызстан;
— Армения;
— Беларусь;
— Казахстан.