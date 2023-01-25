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На каком портале можно искать работу в странах ЕАЭС

Для доступа к базе вакансий необходимо авторизоваться на сайте национальной службы занятости.

25 января 2023 11:39, Profit.kz
Рубрики: Соседи

Как найти работу в странах Евразийского экономического союза с помощью электронной системы поиска вакансий, напомнило посольство России в Кыргызстане. Система «Работа без границ» доступна с 2021 года. Сервис открывает работодателям и соискателям доступ к национальным базам вакансий государств ЕАЭС. Он содержит более 500 тысяч вакансий и свыше 2 миллионов резюме, передает Sputnik.

Воспользоваться сервисом можно после регистрации на сайте национальной службы занятости:

— Россия;
— Кыргызстан;
— Армения;
— Беларусь;
— Казахстан.

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