Казахстанским товарам помогут найти зарубежных покупателей

Отечественные производители могут рассчитывать на бесплатную помощь в освоении новых рынков сбыта через международную торговую площадку Alibaba.

Стартует отбор предпринимателей для участия в программах «Экспортная акселерация 2023», по выводу отечественных товаропроизводителей на международную электронную платформу Alibaba, а также участие в международных торговых мероприятиях. Проекты реализуются Министерством торговли и интеграции РК совместно с QazTrade.

В этом году в рамках программы «Экспортная акселерация» будет отобрано 110 казахстанских компаний с наибольшим экспортным потенциалом. Заявки от представителей бизнеса начинают принимать с 23 января.

Как сообщила заместитель генерального директора Центра развития торговой политики «QazTrade» Асель Егембердиева, участников предполагается разделить на две группы — «новички в экспорте» и «активные».

«Для „новичков“ будут проведены обучающие мастер-классы для подготовки к выходу на экспорт, разработаны пошаговые инструкции и рекомендации. Также опытные специалисты проведут диагностику их бизнеса и предложат товаропроизводителям наиболее выгодные рынка сбыта. Традиционно для предпринимателей будут организованы встречи с международными консультантами, государственными ведомствами, поддерживающими казахстанских экспортеров», — пояснила Асель Егембердиева.

В свою очередь действующие компании-экспортеры смогут принять участие в активных В2В переговорах, в том числе — обучиться правилам их ведения. В течение года предприниматели будут встречаться с деловыми партнерами в сопровождении экспертов QazTrade и международных аналитиков.

В 2023 году перечень приоритетных рынков для товаров, выпущенных в Казахстане, значительно расширился. Помимо традиционных стран для казахстанского экспорта, таких как Россия, Китай, Узбекистан, Азербайджан, производителям отечественных товаров будут предложены рынки Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама.

Кроме того, отечественные производители могут рассчитывать на бесплатную помощь в освоении новых рынков сбыта через международную торговую площадку Alibaba. В качестве мер поддержки экспортеров 70 отечественным компаниям будет предоставлен аккаунт на этой платформе со статусом «Gold Supplier» сроком на один год. Статус особого поставщика открывает предпринимателям доступ к глобальной аудитории и позволяет повысить узнаваемость товаров за рубежом.

В рамках сервисной поддержки экспортеров запланировано проведение торгово-экономических миссий в 10 странах, а также презентация экспортного потенциала на международных выставках в формате единого национального стенда в приоритетных странах. Основная цель мероприятий — налаживание прямых контактов и активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными импортерами, трейдерами и дистрибуторами.

По итогам 2022 года участники программ QazTrade заключили долгосрочные контракты на поставку товаров и услуг на сумму более 700 млн долларов. Их продукция сегодня успешно экспортируется на рынки России, Китая и стран Центральной Азии, Ближнего Востока.