Электронная очередь запущена в 12 пунктах пропуска на таможенной границе Казахстана и ЕАЭС

Цель создания системы — обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан совместно с Пограничной службой КНБ РК сообщает о пилотном запуске автоматизированной системы электронной очереди в 12 пунктах пропуска на таможенной границе Республики Казахстан, совпадающей с внешней границей ЕАЭС, передает Учет.kz.

23 ноября 2022 года был запущен первый пилотный проект по внедрению системы электронной очереди в пункте пропуска «Достык авто» на платформе АО «Информационно-учетный центр» на сайте Qoldau.kz (мобильное приложение CargoRuqsat). С момента запуска системой воспользовалось более 4,2 тысяч пользователей, произведено более 28 тысяч операций, связанных с бронированием.

Целью создания системы электронной очереди является обеспечение прозрачности и цифровизации процесса формирования очередности въезда в пункт пропуска транспортных средств, грузов и товаров, а также повышение транзитно-транспортного и экспортного потенциала страны.

Система разработана специалистами АО «Информационно-учетный центр» МФ РК. Система является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает SMS-оповещение о своей очереди.