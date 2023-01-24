Сервис по легализации иностранных авто доступен на eGov

Он позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками.

Согласно постановлению правительства РК от 11 января 2023 года № 13, казахстанцам требуется легализовать иностранные автомобили, ввезенные в страну до 1 сентября 2022 года. Сделать это можно с помощью нового сервиса «Проверка автотранспорта для легализации» на eGov. Он будет доступен на портале Электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года.

Новый сервис предназначен только для подачи электронного заявления. По заявлению будет осуществлена проверка транспортных средств с категорией B (легковые автомобили) и D1 (микроавтобусы) на соответствие следующим требованиям:

— ввоз транспортного средства до 1 сентября 2022 года;

— отсутствие криминальных признаков на транспортное средство;

— наличие таможенной очистки.

Сервис можно найти на главной странице eGov в разделе «Сервисы», а также в разделе «Транспорт и коммуникации» — «Автомобильный транспорт». Аналогичный сервис также доступен в мобильном приложении eGov Mobile в разделе «Вождение и транспорт».

«Команда АО „НИТ“ совместно с МЦРИАП РК и МВД РК реализовала новый сервис для подачи электронного заявления на портале eGov. Процедура легализации иностранных авто будет проводиться в два этапа. Владельцам авто необходимо сначала подать заявление, а после обратиться в спецЦОН для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора и получения госномера», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для подачи электронного заявления на eGov необходимо:

— иметь постоянную регистрацию по месту жительства;

— наличие гражданства Республики Казахстан;

— наличие регистрации в базе мобильных граждан;

— заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;

— направить запрос на проверку;

— забронировать электронную очередь в спецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.

Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в личный кабинет пользователя в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании. После получения уведомления, владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при спецЦОНах для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.