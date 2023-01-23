Осуществить интеграцию налоговой и таможенной систем поручил премьер-министр РК

Представители бизнес-сообщества должны на деле ощутить положительный эффект от внедрения таможенного контроля по принципу «одного окна».

Вопросы бюджетного планирования, улучшения налогового и таможенного администрирования, цифровизации и совершенствования законодательства в финансовой сфере обсуждались на заседании коллегии Министерства финансов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Учет.kz.

Премьер-министр отметил, что главными приоритетами министерства по-прежнему остаются увеличение доходной части бюджета и принятие мер по обеспечению его сбалансированности и стабильности. При этом, по его словам, отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами необходимо выстраивать на основе сервисной модели с повсеместным внедрением цифровизации.

«Нужно в полном объеме осуществить интеграцию налоговой и таможенной систем. Представители бизнес-сообщества должны на деле ощутить положительный эффект от внедрения таможенного контроля по принципу «одного окна», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что комплексное обновление налогового и таможенного администрирования в рамках разработки нового налогового кодекса требуется проводить в тесном сотрудничестве с НПП «Атамекен» и экспертами. Он также отметил важность работы по противодействию теневой экономике. В этом направлении необходимо провести поэтапное и своевременное внедрение всеобщего декларирования, что позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет.

Кроме того, немаловажной задачей является принятие мер по противодействию незаконному выводу средств из страны. Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время правительством ведется разработка соответствующего законопроекта.

«Нужно регламентировать все процедуры и выработать конкретные механизмы по стимулированию возврата незаконно вывезенных капиталов, при этом способствующие этому причины и условия должны быть устранены. В марте закон должен быть внесен в мажилис парламента РК», — сказал он.

В заключение премьер-министр указал на необходимость ускорения доведения бюджетных денег до реального сектора экономики, продолжения работы по совершенствованию процесса госзакупок, увеличения доли частного сектора в экономике и ее демонополизации. Также необходимо в обозначенные сроки завершить организационно-техническую подготовку к введению института банкротства физических лиц.