В Минцифры ответили, почему в столице проблемы с мобильной связью

Основная причина – радиофобия.

Казахстанцы жалуются на плохую связь, особенно в Астане, но многие не хотят устанавливать базовые станции. Как с этой проблемой борются в Минцифры, ответил вице-министр Аскар Жамбакин. Основной причиной проблем со связью в столице Аскар Жамбакин считает радиофобию, которой страдает часть населения, передает Liter.kz.

«К сожалению, проблемы, наверное, не столько в самом количестве возводимых ЖК, сколько в процедурах, связанных с возможностью установки базовых станций мобильной связи на этих ЖК. Вы, наверное, слышали такой термин „радиофобия“. Жители, с одной стороны, хотят связь, с другой — выступают против установки базовых станций рядом или на их ЖК. Конечно, если дом не будет покрыт мобильной связью с близлежащей базовой станции, или она не будет установлена на самом ЖК, мобильная связь будет плохой», — сказал вице-министр в кулуарах пленарного заседания сената.

Если бы казахстанцы не противились установке базовых станций, связь бы значительно улучшилась, считает он. Но точное число необходимых базовых станций по стране или в столице Аскар Жамбакин назвать не смог. При этом он заверил, что министерство ведет «большую просветительскую работу с казахстанцами».

«И мы, и операторы мобильной связи работаем по борьбе с радиофобией, чтобы граждане не переживали о каких-то последствиях того, что базовые станции могут находиться на их домах. Рассылаемые в WhatsApp панические сообщения касательно негативного влияния базовых станций на домах в большинстве случаев не находят подтверждения, именно медицинского и санитарного. Во всем мире базовые станции стоят как на жилых, так и на коммерческих объектах, на зданиях государственных органов, даже на столбах на перекрестках. Конечно, это позволяет перекрывать мобильной связью большее количество людей», — отметил Аскар Жамбакин.