Сенаторы не приняли закон о цифровых активах

Депутаты сената вернули закон «О цифровых активах в Республике Казахстан» со своими поправками в мажилис.

Депутат сената Бекболат Орынбеков отметил, что при обсуждении закона возникла необходимость ряда изменений, в частности — конкретизация наименований подвидов лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу, уточнение сроков введения в действие норм закона, а также исключение норм, касающихся рекламы деятельности цифрового майнера, так как они предусмотрены в Законе «О рекламе» и Кодексе об административных правонарушениях, передает Sputnik.

По словам депутатов, целью закона является создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Казахстане. Кроме того, сенаторы вернули мажилисменам со своими поправками закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования».

Ожидается, что реализация вышеуказанных законов придаст импульс правовому регулированию цифрового майнинга и поспособствует созданию в Казахстане экосистемы по цифровым активам.