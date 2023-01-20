Для проверки посещаемости ArtSport в Алматы внедрят QR-коды

ArtSport — это программа, объединяющая спортивные школы или творческие кружки для детей, она была запущена во втором полугодии 2021 года.

По программе ArtSport в Алматы в прошлом году было украдено 2,5 млрд тенге. Теперь для проверки посещаемости будут внедрять систему QR-кодов. Об этом на встрече с жителями Алатауского района рассказал аким города Ерболат Досаев, передает Sputnik.

«По ArtSport мы внедрим систему QR-кодов, чтобы проверять посещения. В прошлом году на программу ArtSport было выделено 20 млрд тенге, 2,5 млрд тенге из них были похищены. Система QR-кодов показала свою эффективность, технология применяется в детских садах, жалоб нет», — сообщил градоначальник.

Глава Алматы добавил, что в этом году для организации кружков и секций для детей в городе выделено 16,2 млрд тенге, из них 2,3 млрд — для Алатауского района. Также по словам Ерболата Досаева, для внеклассного досуга в Алатауском районе строится Дворец школьников, который смогут посещать за неделю более 5 тыс. детей, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и теннисные корты. Открытие центра для детей запланировано на лето 2023 года.

Напомним, ArtSport — это программа, объединяющая спортивные школы или творческие кружки для детей. Она была запущена во втором полугодии 2021 года. Благодаря ей дети в возрасте от 4 до 17 лет по всей республике получили возможность заниматься спортом и творчеством бесплатно.