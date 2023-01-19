Presight AI и Astana Hub будут сотрудничать для поддержки стартапов в Центральной Азии

Благодаря этому сотрудничеству стартапы смогут получить возможность венчурного финансирования.

Международный технопарк ІТ-стартапов Astana Hub подписал меморандум о сотрудничестве с ведущей компанией в сфере искусственного интеллекта и анализа больших данных Presight.AI из ОАЭ. В рамках соглашения Presight.AI, которая является операционной компанией Group42, рассматривает возможность о венчурном финансировании стартап-проектов участников Astana Hub.

Меморандум был подписан генеральным директором Astana Hub Магжаном Мадиевым и генеральным исполнительным директором Presight.AI Томасом Прамотедхамом в Абу-Даби на инвестиционном казахстанско-эмиратском бизнес-форуме.

«Astana Hub имеет удивительный опыт управления процветающей экосистемой инноваций и стартапов в Казахстане и регионе. Это партнерство предполагает, что Presight станет одним из ключевых венчурных партнеров Astana Hub, наряду с Google и Binance, расширяя наше стремление внедрять инновационные технологии в наш портфель. Presight будет работать вместе с Astana Hub, чтобы представить серию программ для продвижения стартапов и расширения их бизнеса», — отметил Томас Прамотедхам.

В рамках соглашения Presight.AI также будет оказывать содействие стартап-проектам участников технопарка из Казахстана, стран Центральной Азии, Азербайджана и Монголии для выхода на рынки региона Ближнего Востока и Африки.

Отметим, что в современном мире искусственный интеллект является наиболее значимой и быстрорастущей технологической тенденцией. По оценкам экспертов объем мирового рынка AI, включая программное и аппаратное обеспечение, а также услуги, в 2021 году составил $383,3 млрд, что на 20,7% больше, чем в 2020-м. В 2022 году рынок вырос примерно на $450 млрд, и эта динамика роста сохранится и в дальнейшем.

«Благодаря этому сотрудничеству наши стартапы смогут получить возможность венчурного финансирования. Партнерство с компанией Presight.AI, которая стремится стать мировым лидером в области цифровой трансформации за счет использования аналитики и искусственного интеллекта, является еще одним важным шагом в развитии нашей экосистемы и экспансии наших IT-стартапов на зарубежные рынки», — отметил Магжан Мадиев.

Также соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий для укрепления диалога в области венчурного финансирования и развития человеческого капитала, запуск совместных программы на базе Astana Hub, организацию презентаций стартап-проектов в формате Demo Days и т. д. Первый Demo Day с Presight.AI для казахстанских компаний будет проведен уже в первом квартале текущего года.

Стоит отметить, что Astana Hub и Presight.AI договорились о сотрудничестве во исполнение Меморандума о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Group42, подписанного 28 сентября 2022 года на площадке международного ІТ-форума Digital Bridge.