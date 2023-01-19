Регистрация ИП теперь доступна на сайте ПКБ

В ближайших планах Первого кредитного бюро - довести количество доступных на сайте услуг до 30 самых востребованных у казахстанцев.

Первое кредитное бюро в рамках расширения предоставляемых государственных услуг реализовало услугу «Регистрация и изменение реквизитов ИП» на сайте 1cb.kz. Для получения услуги достаточно авторизоваться на портале, указать необходимые данные для ИП (адрес, ОКЭД и т. д.), заполнить заявление и подписать его при помощи ЭЦП. Через пять минут в личный кабинет пользователя будет направлено Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя на государственном и русском языках.

В личном кабинете можно отследить статус регистрации, а также при необходимости пользователь может вносить изменения в реквизиты ИП. После получения уведомления о начале деятельности пользователь может заниматься предпринимательской деятельностью.

Также возможны случаи, когда пользователю может поступить отказ в регистрации ИП. Обычно причинами отказа могут быть попытка зарегистрировать занятие запрещенными в РК видами деятельности, наличие судебного запрета на предпринимательскую деятельность или наличие у физлица уже ранее зарегистрированного ИП — законом запрещено иметь одновременно более одного зарегистрированного ИП.

В Казахстане на конец прошлого года уже более 1,5 млн человек зарегистрировано как индивидуальные предприниматели. И этот показатель с каждым годом растет, в том числе благодаря и возможности регистрации ИП онлайн и без лишней документации. Благодаря инициативам АО «Национальные информационные технологии» при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК по упрощению порядка получения госуслуг для населения, предоставление услуг более не ограничивается государственными порталами и доступно также бесплатно на сайте ПКБ.