Интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в госсобственность, заработала в РК

Ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

На геосервисе Jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству. Интерактивная карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. В свою очередь это послужит вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозугодий, а также обеспечению жителей необходимыми площадями для сельского хозяйства, передает Учет.kz.

На сегодняшний день завершается процесс разработки инфографики в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса портала.

Внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращенных сельхозземель более прозрачной и открытой. Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе Единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры.

Для обеспечения прозрачности процесса перераспределения предлагается реализовать модуль проведения конкурсов на базе Электронной торговой площадки. В настоящее время, согласно законодательству, конкурс по передаче права на землепользование проводится на бумаге.