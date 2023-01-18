Всемирный почтовый союз провел семинар в Астане

Он нацелен на внедрение операционных решений, которые будут способствовать дальнейшему росту рынка электронной коммерции за счет повышения надежности доставки E2E.

17 января Казпочта совместно с Международным бюро Всемирного почтового союза провела первый региональный семинар по операционной эффективности и развитию электронной коммерции. В работе семинара приняли участие представители Международного бюро Всемирного почтового союза, Регионального содружества в области связи, Ассоциации почтовых операторов PostEurope, представители почтовых служб Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

Цель семинара — повышение эффективности доставки почтовой сети, помощь национальным почтовым операторам в модернизации операционных процессов с учетом всех доступных ИТ-инструментов, системы из конца в конец (E2E). Обучение нацелено на внедрение операционных решений, которые будут способствовать дальнейшему росту рынка электронной коммерции за счет повышения надежности доставки E2E. Результаты обучения создадут возможность к более прозрачному электронному обмену сообщениями и своевременно принятым решениям.

Развитие электронной коммерции открывает для Казахстана международный рынок с глобальными ресурсами сбыта товаров, доступ к качественной продукции, переход на безналичные финансовые инструменты. На семинаре рассмотрели вопросы почтовых платежей, обмена международными почтовыми отправлениями, расширения бизнеса, предлагаемые электронной коммерцией.