Камеры «Сергек» запустили еще в одном городе Казахстана

Система фиксирует такие нарушения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки.

С 16 января в Таразе после тестовых испытаний запущена интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек». 48 аппаратно-программных комплексов будут обеспечивать дорожную безопасность города (35 — на линейных участках и 13 — на перекрестках), передает Kazpravda.kz.

«Система фиксирует такие нарушения правил дорожного движения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение линий дорожной разметки (наезд на стоп-линию, неправильное перестроение перед перекрестком, остановку и парковку в неположенном месте). Фиксация нарушений ПДД происходит в автоматическом режиме и после проверки сотрудником полиции отправляется нарушителю», — предупредил водителей ДП.

Все нарушения автоматически регистрируются в Едином реестре административных производств Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Скачать протоколы предписаний можно на сайтах Erap-public.kgp.kz и Egov с помощью электронно-цифровой подписи, а также в мобильном приложении Kaspi в разделе «Государственные услуги».

«В случае несогласия с правонарушениями, зафиксированными аппаратно-программными комплексами, можно обратиться в Департамент полиции Жамбылской области или позвонить по номеру телефона, указанному в предписании», — пояснили в полиции.