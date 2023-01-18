В Казахстане временно отключат телевидение

Эти работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.

Телеканалы и радиостанции в Казахстане замолчат с ночи на 18 января: планируются профилактические работы, передает Sputnik.

«Восемнадцатого января с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — отметили в Министерстве информации и общественного развития.

В Мининформации напомнили, что АО «Казтелерадио» проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей ежеквартально.