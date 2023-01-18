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TikTok теперь доступен на казахском

Ранее платформа для коротких видеороликов опубликовала правила сообщества TikTok на казахском языке.

18 января 2023 09:00, Profit.kz
Рубрики: Софт, Общество, Культура

В TikTok сообщили, что теперь приложение доступно и на казахском языке. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе для устройств на Android и iOS. Локализация интерфейса значительно упростит использование платформы большим казахоязычным сообществом TikTok. Ранее платформа также опубликовала правила сообщества TikTok на казахском языке, разъясняющие, какой контент можно и запрещено размещать на платформе.

«TikTok стремится к тому, чтобы приложение постоянно становилось более удобным и доступным для пользователей», — отмечают представители компании.

Чтобы изменить настройки языка:

— нажмите «Профиль» в правом нижнем углу;
— нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки;
— нажмите «Настройки и конфиденциальность»;
— нажмите «Язык приложения»;
— выберите казахский или другой язык из списка.

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