TikTok теперь доступен на казахском

Ранее платформа для коротких видеороликов опубликовала правила сообщества TikTok на казахском языке.

В TikTok сообщили, что теперь приложение доступно и на казахском языке. Опция выбора казахского языка появилась в последнем релизе для устройств на Android и iOS. Локализация интерфейса значительно упростит использование платформы большим казахоязычным сообществом TikTok. Ранее платформа также опубликовала правила сообщества TikTok на казахском языке, разъясняющие, какой контент можно и запрещено размещать на платформе.

«TikTok стремится к тому, чтобы приложение постоянно становилось более удобным и доступным для пользователей», — отмечают представители компании.

Чтобы изменить настройки языка:

— нажмите «Профиль» в правом нижнем углу;

— нажмите на значок с тремя линиями в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки;

— нажмите «Настройки и конфиденциальность»;

— нажмите «Язык приложения»;

— выберите казахский или другой язык из списка.