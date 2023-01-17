Китайская компания построит малую ГЭС в Кыргызстане

Она появится на Орто-Токое — подписан меморандум.

Госструктуры Кыргызстана и China National Heavy Machinery Corporation (Китайская национальная компания тяжелого машиностроения) подписали меморандум о сотрудничестве. В подписании приняли участие министр энергетики Таалайбек Ибраев, министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, руководитель финансово-кредитного фонда Жусубали Торамаматов и вице-президент китайской компании Жэнг Хенсонг, передает Sputnik.

Меморандум предусматривает:

— укрепление партнерских отношений и стратегического взаимодействия в целях развития энергетической отрасли Кыргызстана;

— соглашение о строительстве малой ГЭС мощностью 21 мегаватт на Орто-Токойском водохранилище.

Орто-Токойское водохранилище расположено на реке Чу, на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей.

Китайская национальная компания тяжелого машиностроения была основана в 1980 году. Она подчинена правительству КНР и занимается проектами «под ключ» в сферах металлургии, горного дела, электроэнергетики, экологии, химической промышленности и других областях.