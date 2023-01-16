MOST и Управление цифровизации Алматы запускают масштабную программу для стимулирования IT-предпринимательства

Это даст толчок развитию стартап-экосистемы южной столицы.

Бизнес-инкубатор MOST совместно с Управлением цифровизации города Алматы сообщили о запуске масштабной программы, нацеленной на стимулирование и обучение стартапов, венчурных инвесторов, а также их прямое участие в цифровизации и трансформации бизнес-ландшафта Алматы. Программа позволит городу внести свой вклад в улучшение Индекса развития информационно-коммуникационных технологий страны, а также продвинет город в ТОП-100 стартап-экосистем в Глобальном индексе StartupBlink. В 2019 году Алматы находился на 633 месте.

В рамках программы уже определены индикаторы, благодаря которым она будет взаимодействовать с активными слоями населения и даст толчок развитию стартап-экосистемы южной столицы. Так, в течение 2022–2024 годов будет проведено 105 мероприятий. Среди них — программы акселерации и инкубации для стартапов, курс для начинающих ангел-инвесторов, курсы IT-программирования, проведение бизнес-встреч и хакатонов, организация Центрально-Азиатского форума венчурных инвесторов, форум для участников блокчейн-индустрии и серия демо-дней. Кроме того, бизнес-инкубатор и Управление цифровизации Алматы будут совместно с вузами города готовить специалистов по специальностям Digital Urban Planner, Smart City engineer. Также будет проведено глубинное исследование состояния IT- стартап- и венчурной экосистем города.

По результатам программы город почувствует следующие социальные и экономические эффекты:

— Общая сумма привлеченных инвестиций в стартапы составит 10 млн. долларов США.

— Не менее 1 200 000 долларов США в виде инвестиций и/или грантов будет привлечено в стартапы, окончившие программы инкубации/акселерации.

— Будет создано не менее 2000 рабочих мест, в том числе 500 рабочих мест должны занять выпускники курсов программирования.

— 4500 человек из числа молодежи примут участие в ивентах и обучающих программах.

— Доход стартапов, ІТ-компаний и других участников, прошедших обучение и задействованных в других программах, должен составить не менее 2 000 000 000 тенге.

— 20 казахстанских стартапов получат возможность масштабировать свой бизнес на глобальный рынок.

— Не менее 50 специалистов будот подготовлены по специальностям Digital Urban Planner, Smart City engineer.

— Не менее 100 предпринимателей обучатся на курсах и станут квалифицированными бизнес-ангелами.

— 1000 участников пройдут Курсы IT-программирования.

Бизнес-инкубатор, являясь важной составляющей частной экосистемы MOST, разделяет общие ценности Управления цифровизации по превращению города Алматы в один из развитых мегаполисов мира, что даст положительный экономический эффект и улучшит благосостояние жителей. Начало всех мероприятий, включенных в программу, будет анонсировано в социальных сетях, СМИ и других открытых источниках.