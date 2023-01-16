В РК создали государственную ИС «е-КТРМ»

В ней сосредоточены все реестры технического регулирования.

После завершения ввода в промышленную эксплуатацию ИС «е-КТРМ» будет интегрирована с ИС «Единое окно» в рамках единой цифровой площадки технического регулирования. Также прорабатывается вопрос по интеграции ИС «е-КТРМ» с таможенной системой Астана-1, которая обеспечит автономность и оперативность проведения экспертизы документов об оценке соответствия в рамках таможенной очистки на стадии ввоза в страну иностранных товаров, при этом позволит исключить человеческий фактор и коррупционные риски.

Как сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, 1 июля 2021 года вступил в силу Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании», согласно которому введено понятие информационная система технического регулирования (ИС «е-КТРМ»).

Основной целью ИС «е-КТРМ» является:

— Автоматизация ведения реестров в области технического регулирования.

— Обеспечение, актуализация технических регламентов и стандартов.

— Снижение технических барьеров в техническом регулировании, путем сопровождения реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

— Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной (нестандартной) продукции.

— Электронное формирование документов оценки соответствия оборудования и др.

В настоящее время ИС «е-КТРМ» введена в опытную эксплуатацию приказом председателя КТРМ МТИ РК от 22 ноября 2022 года № 383-НҚ, а также по результатам проведенных испытаний АО «Государственная техническая служба», система прошла испытание и соответствует требованиям информационной безопасности. С 9 января т. г. все виды заявок по процедурам аккредитации рассматриваются в ИС «е-КТРМ».

В ИС «е-КТРМ» сосредоточены все реестры технического регулирования (реестр выданных сертификатов соответствия и декларации о соответствии, реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий, реестр по опасной продукции, реестр по средства измерений и др.).

На сегодня в системе зарегистрировано более 473 организаций (органы по сертификации и лаборатории), добавлены 180 структурных подразделений, создано 1445 учетных записей.

В целом работа, проводимая Комитетом технического регулирования и метрологии по оцифровке и совершенствованию процедур оценки соответствия, направлена на то, чтобы искоренить «серые» сертификаты и обеспечить прозрачность процедуры оценки соответствия, а также на обеспечение населения Казахстана безопасной и качественной продукцией и снижение технических барьеров.