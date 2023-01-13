Казахстанцы в один клик смогут проверить наличие признаков финпирамиды у компаний

АФМ запустило Telegram-бот.

Бот в мессенджере Telegram, разработанный Агентством РК по финансовому мониторингу, поможет казахстанцам обезопасить себя от действий мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды.

Пользователю достаточно ввести ссылку на сайт компании/организации, Instagram-страницу, группу VKontakte либо Telegram-канал в формате https://internet.zzz (com, ru, kz и др.) либо internet.zzz (com, ru, kz и др.). Кроме того, есть возможность проверки через БИН компании, которая предлагает гражданину какой-либо заработок. На первом этапе запуска с одного аккаунта в мессенджере Telegram возможно отправить не более пяти запросов в сутки.

Отмечается, что в 2022 году АФМ по фактам создания финпирамид окончено 85 уголовных дел, ликвидировано 29 финпирамид. Состоялись приговоры по 15 делам, осуждено 23 лица. Агентство продолжит активную борьбу с мошенниками, вовлекающими в финансовые пирамиды, и в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.