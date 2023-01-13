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Анонс: No-code Day Алматы

Офлайн конференция для IT, digital и бизнес-лидеров об автоматизации процессов и создании собственных бизнес-решений с помощью no-code технологий.

13 января 2023 11:32, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

18 января Creatio собирает бизнес-лидеров и IT-экспертов Казахстана на No-code Day Алматы, чтобы продемонстрировать лучшие практики цифровой трансформации. От стратегии и тактики до историй успеха бизнесов и практических советов — погрузитесь в мир передовых технологий с лидерами рынка.

No-code Day Алматы

Присоединяйтесь к конференции для бизнес-, IT- и digital-лидеров о будущем цифровизации и автоматизации процессов с помощью no-code.

Узнать больше деталей и зарегистрироваться можно по ссылке.

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