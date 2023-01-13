«Казахтелеком» и «AzerTelecom» проложат ВОЛС по дну Каспия

Транскаспийский проект переходит в активную фазу реализации.

Стало известно о заключении «Соглашения об условиях сотрудничества» в рамках проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Проект реализуют телекоммуникационные компании Казахстана и Азербайджана — «Казахтелеком» и «AzerTelecom». Соглашение является основополагающим документом стратегического партнерства и определяет основные условия сотрудничества двух компаний в рамках подписанного ранее меморандума.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

«Проект по прокладке ВОЛС очень важен для Казахстана. С его реализацией мы получим дополнительный выход к международному трафику и новый канал, который позволит обеспечить транзит глобального потока трафика из стран Азии по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом через Грузию, Черное море, Болгарию в Европу. Кроме того, в рамках реализации этого проекта мы сможем создавать другие крупные инфраструктурные проекты, такие как гипермагистраль или, к примеру, строительство новых дата-центров. В результате развития таких проектовКазахстан станет интересным и перспективным регионом для крупных международных игроков», — отметил генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Алмат Караманов.

Телеком-операторы уверены, что проект послужит драйвером для создания нового цифрового телекоммуникационного коридора и поможет выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных.

«Реализация проекта очень важна как для Казахстана, так и для Азербайджана. Для Казахстана и стран Азииэто новый альтернативный маршрут в Европу, улучшение связанности и надежности сети, а для Азербайджана –трансформация в региональный цифровой хаб. Исторически существовавший шелковый путь возрождается в цифровом виде, и этот маршрут обеспечит пропуск сотни терабит информации. Это ускорит развитие инфраструктуры хранения и обработки данных по всему пути. Прохождение информационных потоков между Азией и Европой через Азербайджан и Казахстан создаст новые возможности для развития цифрового бизнеса в регионе», — отметил генеральный директор по операционным вопросам компании «AzerTelecom» Сергей Назаренко.

Операторы намерены реализовать проект к концу следующего года. Отмечается, что он станет крупнейшим на Кавказе и в Центральной Азии. Уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-leveldesign), утверждена детальная дорожная карта, а после завершения исследовательских работ последует непосредственная прокладка оптикипо дну Каспия. Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 километров. Резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.