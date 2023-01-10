В два раза сократят сумму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

При этом товары из стран ЕАЭС можно ввозить в РК бесплатно, вне зависимости от веса и стоимости.

В Казахстане с 1 апреля будет снижена в два раза сумма, на которую можно без таможенных пошлин и налогов ввозить товары для личного пользования. В комитете госдоходов РК рассказали, сколько необходимо будет заплатить в случае превышения стоимости товара, передает Курсив.

До 1 апреля в Казахстан из всех стран можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1 000 евро, а вес — 31 килограмм. В случае превышения нужно будет заплатить 30% от стоимости товара, но не более 4 евро за один килограмм. С 1 апреля значение сократят до 500 евро, а вес — до 25 килограммов. Из стран Евразийского союза (ЕАЭС) — Армении, Беларуси, Кыргызстана и России — товары для личного пользования в РК можно ввозить бесплатно, вне зависимости от веса и стоимости.

Для декларирования товаров для личного пользования используется пассажирская таможенная декларация, которая бесплатно регистрируется на границе. Таможенный орган определяет, какие товары можно отнести к категории «для личного пользования» исходя из характера и количества товаров, частоты пересечения границы и заявления физлица в письменной или устной форме.

К товарам для личного пользования не относятся:

— товары, по которым подается таможенная декларация, за исключением процедуры таможенного транзита;

— категории товаров, определяемые решением совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года.

Без уплаты таможенных платежей казахстанцы могут получать по почте товары, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, а вес — 31 килограмм. Это правило так же действует до 1 апреля. Затем сумма снизится до 200 евро, а вес останется прежним. В случае превышения этих значений нужно будет заплатить пошлину по ставке 15% от стоимости, но не менее двух евро за килограмм веса в части превышения стоимостной или весовой норм. В стоимость товаров для личного пользования не включаются расходы по их перевозке и страхованию.

«К примеру, если заказать смартфон на AliExpress за 1 500 евро, то придется заплатить 75 евро таможенных пошлин и налогов. При ввозе товара весом более 31 килограмма за каждый лишний килограмм придется платить два евро», — пояснили в КГД.

Если у товара будет одновременно перевес и превышение стоимости, то взимать пошлину будут по одной из двух категорий, наиболее выгодной государству. В 2022 году было оформлено более 15 тыс. таможенных приходных ордеров (интернет-посылки, по которым превышены стоимость или вес) и взыскано 702,3 млн тенге. Это на 35% меньше, чем годом ранее. КГД объясняет такой рост решением ЕЭК, которая увеличила порог беспошлинного ввоза до 1000 евро. Сумма же взысканных платежей увеличилась на 26,5%.