Презентация ASUS «Взгляни в невероятное будущее» на выставке CES 2023

Множество новых устройств, предлагающих значительный прирост производительности; революционные 3D-дисплеи для просмотра трехмерного изображения без очков.

На онлайн-презентации «Взгляни в невероятное будущее» в рамках выставки CES 2023 компания ASUS представила новые устройства и инновационные решения, в том числе реализованные впервые в мире, а также рассказала о своих социальных программах и инициативах по защите окружающей среды. Среди инноваций — ASUS Spatial Vision, первая в мире 3D-технология для OLED-дисплеев ноутбуков, не требующая специальных очков для работы с трехмерными изображениями. Компания ASUS также анонсировала уникальные решения для создания медиаконтента, включая ноутбуки на базе ОС Windows 11 с новейшими процессорами Intel® Core™ i9 серии HX 13-го поколения и видеокартами для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 40-й серии. В числе новинок — ноутбуки ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), Zenbook 14X OLED (UX3404), Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) и мониторы ProArt Display OLED PA32DCM и ProArt Display PA279CRV.

Кроме того, был анонсирован целый ряд бизнес-устройств, обладающих невероятной производительностью, универсальностью и возможностями для расширения, среди которых: ExpertBook B9 OLED (B9403CVA), невероятно легкий и мощный коммерческий ноутбук, созданный для руководителей компаний; универсальный ноутбук ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) для повседневной работы и облачных игр; а также маршрутизатор ASUS ExpertWiFi EBM68, предлагающий высочайшую скорость и безопасность соединения для коммерческих организаций. Все представленные бизнес-устройства отличаются высокой производительностью, прочностью и долговечностью для бесперебойной продуктивной работы.

Среди новинок мини-ПК — ASUS ExpertCenter PN64-E1 и PN42, а также мини-ПК ASUS Chromebox 5 (CN67), сочетающие в себе высокую производительность, отличную совместимость, широкие возможности для организации системы хранения и богатый набор функций.

Для геймеров на презентации были показаны новые модели ноутбуков TUF Gaming A15/17 (FA507/707) и F15/17 (FX507/707) с процессорами Intel Core i9-13900H или AMD Ryzen™ 9 Zen 4 и новейшими видеокартами для ноутбуков GeForce RTX 40-й серии, предлагающие максимальную производительность и надежность для безграничного удовольствия от игрового процесса. Со всеми моделями включена подписка Xbox Game Pass Ultimate сроком на 3 месяца, открывающая доступ ко множеству компьютерных игр.

Особое внимание на презентации было уделено инициативам компании ASUS по разработке и внедрению инновационных решений в рамках стратегии устойчивого развития. Исполнительный директор компании ASUS С. И. Сюй сказал: «На пути к устойчивому развитию мы постоянно используем наши передовые технологии, применяя научный подход и философию, ориентированную на человека. Наша цель — в конечном итоге создать предприятие с нулевым балансом, приближая переход к многооборотной экономике с ответственной цепочкой поставок, чтобы помочь сберечь все самое дорогое для каждого из нас».

Новые технологии для устойчивого развития, продлевающие срок службы устройств

Более десяти лет назад компания ASUS представила первый в мире ноутбук, произведенный с нейтральным уровнем эмиссии углерода, а затем — революционные ноутбуки серии ASUS Bamboo. Совсем недавно, в 2022 году, был представлен первый углеродно-нейтральный ноутбук для бизнеса. Сегодня компания ASUS продолжает внедрять экологические инновации. В рамках презентации на выставке CES она рассказала о важных экологических и социальных инициативах, призванных повысить качество жизни в эпоху цифровых технологий, сделав ее более радостной и комфортной для каждого.

В этом году свыше 90% пользовательских ноутбуков ASUS получили сертификацию на соответствие стандартам энергоэффективности EPEAT и ENERGY STAR® 8.0. Уделяя особое внимание качеству, функциональности, долговечности и возможностям модернизации выпускаемых устройств, компания ASUS продлевает жизненный цикл своей продукции, разрабатывая каждое устройство в соответствии с принципами устойчивого развития. Поэтому в производстве устройств и упаковки мы применяем экологичные материалы — начиная с 2017 года компания ASUS закупила и использовала 1 500 тонн переработанного пластика, а в 2022 году — свыше 20 000 тонн переработанной бумаги. Компания ASUS также придерживается принципов переработки и вторичного использования ресурсов: за последние годы было переработано более 40 000 тонн электронных отходов.

Однако, усилия компании по обеспечению устойчивого развития не ограничиваются переработкой материалов. Уделяя особое внимание долговечности устройств, сокращается количество электронных отходов, но продлевается срок службы ноутбуков ASUS, чтобы они дольше радовали пользователей по всему миру отличной работой. Именно поэтому начиная с 2023 года все новые модели пользовательских ноутбуков ASUS будут проходить самые суровые на рынке потребительских ноутбуков испытания на прочность, включая чрезвычайно строгое тестирование на соответствие требованиям американского военно-промышленного стандарта MIL STD 810H, основанного на 12 методах и 26 процедурах проверки, чтобы гарантировать исключительную долговечность, надежность и прочность.

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