Келимбетова на должности управляющего МФЦА сменил Бектуров

Кайрат Келимбетов возглавлял МФЦА с 2015 года.

Кайрат Келимбетов освобожден от должности управляющего Международным финансовым центром «Астана» указом президента. На место управляющего назначен Ренат Бектуров, передает Sputnik.

Бектуров родился 13 октября 1984 года, имеет степень магистра в области банковского дела и финансов от Университета Лестера. Имеет более 10 лет опыта работы в сфере финансовых услуг. В МФЦА работал с 2016 года, был председателем правления Astana International Exchange в структуре МФЦА.

В сентябре 2022 года сообщалось, что в МФЦА зарегистрировано свыше 1 500 компаний из 65 стран мира. Совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 млрд долларов. Через биржу Astana International Exchange (AIX) привлечено свыше 321 млн долларов акционерного капитала и 2,1 млрд долларов долгового капитала.